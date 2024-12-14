В Иране выросло кредитование в секторе услуг

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) кредиты, предоставленные иранскими банками в секторе услуг, выросли на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 8 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 ноября 2024 года) иранские банки предоставили кредиты в секторе услуг на сумму около 13,2 квадриллиона риалов (около 27,2 миллиарда долларов). За 8 месяцев прошлого иранского года (21 марта-21 ноября 2023 года) иранские банки предоставили кредиты в секторе услуг на сумму 11,5 квадриллиона риалов (около 23,7 миллиарда долларов).

Согласно статистике, за 8 месяцев сектору услуг Ирана предоставлены кредиты на сумму 9,79 квадриллиона риалов (около 20,2 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала. Иранские банки выдали кредиты на сумму 2,62 квадриллиона риалов (около 5,4 миллиарда долларов) для создания предприятий и объектов в секторе услуг.

В секторе услуг были предоставлены кредиты на сумму 563 триллиона риалов (около 1,16 миллиарда долларов) на развитие и около 119 триллионов риалов (около 244 миллионов долларов) на самозанятость.

В статистике отмечается, что за указанный период иранские банки выдали кредиты на сумму 54,8 трлн риалов (около 113 млн долларов) на покупку личных товаров в секторе услуг, 17,4 трлн риалов (около 35,8 млн долларов) - на ремонтные работы и 14,8 трлн риалов (около 30,5 млн долларов) - на покупку жилья.

Отметим, что за 8 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 32,9 квадриллиона риалов (около 70 миллиардов долларов). Это на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.