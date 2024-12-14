Увеличился экспорт иранской ненефтяной продукции в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) экспорт иранской ненефтяной продукции в Казахстан увеличился на 41,4% в стоимостном выражении и на 9,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Так, за 8 месяцев Иран экспортировал в Казахстан около 334 тыс. тонн ненефтяных продуктов на сумму 175 млн долларов.

В статистике отмечается, что за аналогичный период прошлого года экспорт иранской ненефтяной продукции в Казахстан составил около 305 тыс. тонн на сумму около 124 млн долларов.

Иран экспортировал в Казахста сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию и прочее.

За 8 месяцев товарооборот Ирана с Казахстаном составил 417 тыс. тонн на сумму 211 млн долларов.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, за 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил около 104 миллионов тонн на сумму около 38,2 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяных продуктов Ирана вырос на 18% в стоимостном выражении и на 14,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).