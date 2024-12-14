Кредит стартапам в Иране увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) объем кредитов, предоставленных иранскими банками стартапам, вырос на 46,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за 8 месяцев 2 292 стартапам в Иране были предоставлены кредиты на сумму 2,25 квадриллиона риалов (около 4,65 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года стоимость кредита, предоставленного 2 347 стартапам, составила 1,54 квадриллиона риалов (около 3,17 миллиарда долларов).

Статистика показывает, что за 8 месяцев государственные банки Ирана предоставили кредиты 958 стартапам на сумму 381 триллион риалов (около 786 миллионов долларов). Это на 35,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость кредита государственных банков за аналогичный период прошлого года составила около 281 триллиона риалов (около 579 миллионов долларов).

За 8 месяцев негосударственные банки в Иране дали 1 916 стартапам 1,87 квадриллиона риалов (около 3,86 миллиарда долларов). Это на 48,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года негосударственные банки предоставили стартапам кредиты на сумму 1,26 квадриллиона риалов (около 2,6 миллиарда долларов).

Отметим, что правительство Ирана уделяет особое внимание предоставлению кредитов стартап-компаниям, чтобы максимально использовать потенциал начинающих компаний в различных секторах, включая энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

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