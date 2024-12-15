Кредит банков Ирана в торговом секторе вырос

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 г.) кредит иранских банков в торговом секторе вырос на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 г.).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 8 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредиты в размере 3,53 квадриллиона риалов (около 7,28 миллиарда долларов) в торговом секторе. Эта цифра составила около 2,75 квадриллиона риалов (около 5,67 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года.

В статистике добавляется, что за 8 месяцев торговому сектору предоставлены кредиты на сумму 3,06 квадриллиона риалов (около 6,31 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала.

Согласно статистике, за 8 месяцев было выдано кредитов на сумму 261 триллион риалов (около 538 миллионов долларов) в связи с созданием предприятий и других возможностей в торговом секторе, 190 триллионов риалов (около 392 миллионов долларов) в связи с развитием предприятий.

В статистике отмечается, что в коммерческом секторе кредит на покупку личных продуктов был предоставлен на сумму 6,86 триллиона риалов (около 14,2 миллиона долларов), а на самозанятость - на сумму 5,43 триллиона риалов (около 11,2 миллиона долларов).

Статистика добавляет, что за указанный период иранские банки выдали кредиты на сумму 4,24 триллиона риалов (около 8,74 миллиона долларов) на ремонтные работы в коммерческом секторе и 544 миллиарда риалов (около 1,12 миллиона долларов) на покупку жилья.

Отметим, что за 8 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 32,9 квадриллиона риалов (около 70 миллиардов долларов). За 8 месяцев кредит, выданный иранскими банками, вырос на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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