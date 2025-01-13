Увеличился объем перевалки грузов в восточных портах провинции Ормузган

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) перевалка грузов в восточных портах провинции Ормузган на юге Ирана выросла на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил местным СМИ Хамидрза Мохаммед Хусейн, генеральный директор Управления восточных портов провинции Ормузган.

По его словам, за 9 месяцев в восточных портах провинции Ормузган было загружено и выгружено 2,29 миллиона тонн грузов.

Он отметил, что за указанный период было загружено и выгружено 70,2 тысячи контейнеров TEU. Это на 42 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За указанный период в восточные порты провинции прибыло 21,8 тысячи судов и более 100 тысяч грузовиков перевезли грузы", - добавил он.

Отметим, что на востоке иранской провинции Ормузган действуют 9 портов. Среди этих портов активными считаются порты Шахид Бахонар, Тияб, Джаск.