Названо число эксплуатируемых в Иране пассажирских воздушных судов

БАКУ /Trend/ - В Иране эксплуатируется 180 пассажирских самолетов на сумму 1 млрд долларов. А стоимость гражданских аэропортов Ирана составляет 16 миллиардов долларов.

Об этом заявил 13 января на брифинге для прессы в Тегеране заместитель министра дорог и городского развития Ирана и председатель Организации гражданской авиации Хусейн Пурфарзана, сообщает Trend.

Он отметил, что если бы определенная часть инвестиций, связанных со строительством гражданских аэропортов и т. д., направлялась ​​на развитие воздушного транспорта, то количество воздушных транспортных средств было бы в три раза больше, чем сегодня.

Заместитель министра сказал, что в некоторых случаях наблюдается, что в провинции есть несколько аэропортов или что аэропорт используется только для специальных мероприятий. При этом вместо большого количества аэропортов можно сосредоточиться на качестве и количестве воздушных судов, добавил он.

Отметим, что в Иране действуют 54 гражданских аэропорта. 14 из них - международные аэропорты. Иранские аэропорты перевозят в среднем 30 миллионов пассажиров в год.