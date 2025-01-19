Импорт Ираном золотых слитков увеличился

БАКУ /Trend/ - Импорт Ираном золотых слитков (22 августа 2024 г. - 4 января 2025 г.) увеличился на 217% в стоимостном выражении и на 148% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 августа 2023 г. - 5 января 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана.

За указанный период было импортировано 44,5 тонны золотых слитков на сумму 3,65 миллиарда долларов.

Золотые слитки импортировались в страну в основном через таможню Международного аэропорта Имам Хомейни, таможни Башмаг и Тебриз.

Отметим, что за 9 месяцев иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) импорт иранских ненефтяных продуктов составил 27,9 млн тонн на сумму около 50,9 млрд долларов. Он вырос на 5% в стоимостном выражении и снизился на 3,16% в весовом по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Санкции США в отношении Ирана значительно усложнили ввоз в страну иностранной валюты (долларов США). В этом контексте иранское правительство создало условия для экспортеров ненефтяных продуктов по импорту в страну золотых слитков.

Добавим, что США ввели новые санкции против Ирана в ноябре 2018 года. За прошедший период санкции коснулись более 700 банков, компаний и физических лиц, экспорта иранской нефти. Санкции привели к замораживанию активов Ирана за рубежом.