Вырос объем импорта продукции из Таджикистана в Иран

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) объем импорта продукции из Таджикистана в Иран увеличился на 17 процентов в стоимостном выражении и на 30,7 процента в весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал советник Комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты промышленности, рудников и торговли Ирана Рухулла Латифи в заявлении для местных СМИ.

По его словам, за 9 месяцев Иран импортировал из Таджикистана 25,4 тысячи тонн продукции на сумму 58,3 миллиона долларов.

Латифи отметил, что за указанный период Иран в основном импортировал из Таджикистана 25,2 тысячи тонн хлопка на сумму 56,5 миллиона долларов, 99,2 тысячи тонн баранины на сумму 914 тысяч долларов, 75,2 тысячи тонн оборудования и запасных частей на сумму 760 тысяч долларов, 1,7 тысячи тонн ниток на сумму 135 тысяч долларов.

Добавим, что согласно статистике Администрации таможни Ирана, объем импорта ненефтяной продукции в Иран составил 27,9 миллиона тонн на сумму около 50,9 миллиарда долларов. За 9 месяцев импорт ненефтяных продуктов в Иран вырос на 5 процентов в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом и снизился на 3,16 процента по весу.