Увеличился объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Таджикистан вырос на 7,3 процента в стоимостном выражении и на 45,4 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал советник Комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты промышленности, рудников и торговли Ирана Рухулла Латифи в заявлении для местных СМИ.

По его словам, за 9 месяцев объем экспорта ненефтяной продукции из Ирана в Таджикистан составил 336 тысяч тонн на сумму около 203 миллионов долларов.

Латифи подчеркнул, что за 9 месяцев Иран в основном экспортировал в Таджикистан сталь и железо на сумму 56,3 миллиона долларов, резиновые изделия на сумму 42,6 миллиона долларов, продукты питания, животноводческие и сельскохозяйственные товары на сумму 29,3 миллиона долларов, газ бутан на сумму 10,8 миллиона долларов, керамику на сумму 6,2 миллиона долларов, битум на сумму 4,9 миллиона долларов, ковры на сумму 3,9 миллиона долларов.

Он также отметил, что за 9 месяцев товарооборот Ирана с Таджикистаном составил 362 тысячи тонн на сумму 261 миллиона долларов. Товарооборот вырос на 9,3 процента в стоимостном выражении и на 44,3 процента в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что согласно статистике Администрации таможни Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года объем экспорта ненефтяных продуктов из Ирана составил 116 миллиона тонн на сумму 43,1 миллиарда долларов. За 9 месяцев объем экспорта ненефтяных продуктов из Ирана вырос на 18 процентов в стоимостном выражении и на 13,8 процента в весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.