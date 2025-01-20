Выросли доходы иранской нефтехимической компании Bouali Sina

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) доходы иранской нефтехимической компании Bouali Sina выросли на 34,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую нефтехимическую компанию Bouali Sina.

Доходы нефтехимической компании Bouali Sina за 9 месяцев составили 525 триллионов риалов (около 914 миллионов долларов), а за аналогичный период прошлого года они составили около 390 триллионов риалов (около 680 миллионов долларов).

Рост был вызван использованием имеющегося потенциала, увеличением производства и открытием новых рынков сбыта. Запуск 5 месяцев назад подразделения параксилина (para xylene) нефтехимической компании Bouali Sina также привел к увеличению производства. Так, производство параксила выросло примерно до 179 тысяч тонн.

Отметим, что нефтехимическая компания Bouali Sina в провинции Хузестан на юго-западе Ирана может производить в год 180 тысяч тонн бензола, 40 тысяч тонн LPG, 350 тысяч тонн лёгкой нафты, 499 тысяч тонн тяжелой нафты, 700 тысяч тонн белой нефти, растворителей, реформата и др. Производственная мощность компании составляет 1,7 миллиона тонн в год.