Возросла инвестиционная привлекательность ОЭЗ Ирана в Персидском заливе

БАКУ /Trend/ - В текущем иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) инвестиции, привлеченные в Особую экономическую зону горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности Ирана в Персидском заливе (Persian Gulf Mining and Metal Industries Special Economoic Zone), выросли в 6 раз по сравнению с прошлым годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Особой экономической зоны Мохаммед Реза Пирхусейнлу.

По его словам, в текущем году в экономическую зону привлечено инвестиций на сумму 10,3 миллиарда долларов. Упомянутые инвестиции будут осуществлены 14 инвесторами.

Пирхусейнлу добавил, что в прошлом году Иран привлек 12 инвесторов для инвестирования в экономическую зону на сумму 1,7 миллиарда долларов.

По его словам, инвестиции в горнодобывающий и металлообрабатывающий секторы страны приведут к росту позиций Ирана в процессе обеспечения потребностей мировой горнодобывающей промышленности в дополнение к экономическому развитию и созданию рабочих мест.

Следует отметить, что Особая экономическая зона горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности Персидского залива, расположенная в портовом городе Бендер-Аббас в провинции Ормузган в Иране, является зоной, связанной с Организацией по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO). Площадь экономической зоны - 5 тыс. га.