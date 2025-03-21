Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Экономика

Увеличился потенциал производства возобновляемой энергии в Иране

Экономика Материалы 21 марта 2025 00:46 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние 7 месяцев потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Иране увеличился на 400 мегаватт.

Об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади местным СМИ, сообщает Trend.

По его словам, потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличился в среднем на 57 мегаватт-часов в месяц.

Иранский министр сообщил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в стране составляет более 1,6 тыс. мегаватт.

Добавим, что потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт, розничных электростанций - 2 485 мегаватт, электростанций ВИЭ - 1 450 мегаватт, атомной электростанции Бушер - 1 020 мегаватт, дизельных блоков - 408 мегаватт.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости