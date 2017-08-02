Москва и Тегеран могут объединиться против давления США

2 августа 2017 13:25 (UTC+04:00)

Эльмира Таривердиева

Москва и Тегеран могут объединиться в свете давления на них США и новых американских санкций. Накануне эту тему как раз обсуждал по итогам встречи с замглавой МИД Ирана представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Как известно, 25 июля за новые ограничительные меры против Ирана, России и КНДР проголосовали 419 конгрессменов, против – 3.

27 июля Сенат Конгресса США одобрил этот законопроект. Теперь для вступления санкций в силу законопроект должен быть подписан президентом США.

"Это абсолютно нелегитимные действия, которые не способствуют выработке взаимопонимания и необходимого уровня доверия между нами и американцами", - сказал Богданов во вторник на встрече в Москве с замминистра иностранных дел Ирана Хосейном Джабери Ансари, на которой также присутствовал посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

Богданов намекнул, что теперь у России и США вообще не будет одинаковых подходов по ситуации в регионе, в частности, видимо, и в Сирии.

"Санкции США не дают надежды, что мы сможем координировать подходы по ряду региональных вопросов, включая отношения с Ираном", - сказал он.

Это очень интересное заявление в свете того, что как раз по региональным вопросам Москва и Вашингтон имели точки соприкосновения. Особенно по вопросу Сирии, что не нравилось Ирану.

Иран очень внимательно наблюдал, как после прихода к власти в США Трампа Россия стала предпринимать попытки повысить уровень взаимодействия с Вашингтоном по Сирии. Важным доказательством этого стало соглашение о прекращении огня в юго-западной части Сирии, заключенное под эгидой России и США и согласованное в ходе исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в кулуарах саммита «двадцатки» в Гамбурге 7 июля.

Иран тогда однозначно высказался против таких инициатив, опасаясь, видимо, что дружная российско-американская коалиция в Сирии несет риски укреплению влияния самого Тегерана в регионе. Однако введение новых санкций со стороны США в корне поменяло ситуацию.

По словам Богданова, теперь Россия и Иран согласовывают конкретные меры по урегулированию в Сирии.

Это значит, что Москва отреагировала на санкции США, приняв решение волей-неволей укреплять отношения с одной из пострадавших сторон – Ираном.

А это значит, что Москва может поддержать Иран в том случае, если он захочет выйти из ядерной сделки. О такой возможности недавно в беседе с The National Interest заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Если Иран выйдет из сделки и вернется к своей ядерной программе, Россия может использовать право вето и не разрешить повторную передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности, что помешает введению новой серии санкций ООН против Ирана. Таким образом, США сами сделали все, чтобы две крупные страны в регионе объединились, чтобы «дружить» против Вашингтона.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иран готов начать наступление на США
Ядерная программа 1 августа 16:21
Москва и Тегеран согласовывают меры по урегулированию в Сирии
Политика 1 августа 16:00
Иран ослабляет зависимость от туркменского газа (ФОТО)
Энергетика 1 августа 15:18
Источник сообщил о визите замглавы МИД Ирана в Россию
Политика 1 августа 14:46
Пуск ракета-носителя "Симорг" был успешным - министр обороны
Иран 1 августа 14:12
Армения хочет получить транзит иранского газа в Европу – кто платит и что скажет Москва?
Энергетика 1 августа 13:24
Подход Европы к СВПД не должен зависеть от США - министр
Политика 1 августа 11:29
На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек
Иран 31 июля 12:51
ЕС и лично Могерини поддерживают президента Ирана в противостоянии с США
Ядерная программа 31 июля 12:13
Космическая деятельность Ирана носит мирный характер - руководитель ИКА
Иран 31 июля 11:53
Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани
Политика 30 июля 05:29
Иран готовит законопроект о противодействии санкциям США
Политика 29 июля 15:07
Военные Ирана заявили о провокации со стороны ВМС США в Персидском заливе
Иран 29 июля 14:01
Научный прогресс – это источник национального достоинства - Хасан Роухани
Иран 28 июля 13:36
Недальновидность Вашингтона ставит под удар сделку Запада с Ираном
Политика 28 июля 10:59
Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран придаст мощный импульс развитию Прикаспийского региона
Туркменистан 28 июля 10:40
Иран успешно испытал ракету-носитель "Симорг" - СМИ (ВИДЕО)
Ядерная программа 27 июля 16:49
Администрация Трампа настаивает на инспекциях на военных объектах Ирана
Иран 27 июля 15:23