ЕС отказался выполнять требование США по ядерной сделке с Ираном

5 апреля 2018 09:58 (UTC+04:00)

Европа не согласна менять или вырабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне.

Сейчас США и "европейская тройка" — Великобритания, Франция, Германия — ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы по сделке с Ираном. В январе американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки, если европейские страны не смогут "исправить чудовищные недостатки соглашения".

"Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом дипломат не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы зафиксировало некоторые положения действующей сделки.

В целом, говоря о переговорах с американцами, он добавил, что "пока еще рано говорить, что из этого выйдет".

В Госдепе ранее назвали рабочую группу "последним шансом" для сохранения соглашения. Если европейские союзники откажутся работать с Вашингтоном над соглашением с Ираном США больше не станут продлевать режим снятия санкций с Тегерана. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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