Постпред России призвал США выполнять обязательства по сделке с Ираном

6 апреля 2018 11:42 (UTC+04:00)

США должны полностью выполнять свои обязательства по соглашению по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Тегеран полностью выполняет свои обязательства. Аналогичным образом должны вести себя и США", — заявил Ульянов.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

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