Турция призвала сохранить ядерную сделку с Ираном

Анкара заинтересована в сохранении соглашения по иранскому атому, так как Иран выполняет взятые на себя обязательства, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, передает РИА Новости.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивает на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

"Мы приложили достаточные усилия по урегулированию этого кризиса. Ядерная сделка, подписанная Ираном и "шестеркой", имеет для нас большое значение. Насколько мы видим, Иран следует рекомендациям международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Если же он не станет следовать им в дальнейшем, тогда будут соответствующие действия. Такова позиция мирового сообщества, и мы ее поддерживаем", — сказал Аксой журналистам.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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