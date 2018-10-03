Зариф призвал Иран и Европу создать механизмы по сохранению ядерной сделки

3 октября 2018 11:39 (UTC+04:00)

Иран и Европа должны превратить предварительные договоренности в реальные механизмы по сохранению ядерной сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, сообщает в среду ТАСС.

"Европейские страны заявили, что поддерживают сохранение ядерной сделки, и теперь необходимо превратить договоренности в механизмы (по ее сохранению). Я уверен, что это произойдет", - сказал Зариф. Он добавил, что "на следующем этапе Иран попытается понять, работают ли эти механизмы на самом деле".

Министр добавил, что "международные отношения предполагают уважение к взятым обязательствам". "Приход к власти в США президента Дональда Трампа не был революцией. Это просто смена администрации. Ядерная сделка - это не просто личные договоренности между людьми, а международное соглашение между несколькими государствами", - подчеркнул он.

Кроме того, Зариф выступил за отказ от использования доллара в международной политике. "Это сложный процесс, но необходимость в этом очевидна. Международное сообщество не должно позволять США управлять миром диктаторскими методами", - сказал он.

Напомним, в мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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