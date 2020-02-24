В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что заседание совместной комиссии по ядерной сделке пройдет 26 февраля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", - говорится в заявлении Мусави, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, предстоящее заседание никак не связано с вопросом о механизме решения споров по ядерной сделке, о намерении запустить который ранее заявляли страны Евросоюза, однако, согласно заявлениям Тегерана, так и не сделали.