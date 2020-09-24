Лавров и Зариф в третий раз за последние месяцы обсудят в Москве ядерную сделку

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который посетит Москву с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главной темой встречи министров, как и в ходе визитов Зарифа в Москву 16 июня и 21 июля, станет ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Кроме того, стороны рассмотрят урегулирование в Сирии и Афганистане.

"Запланировано обсуждение ряда актуальных международных тем, включая состояние дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуацию в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива", - заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, анонсируя встречу.