В ООН призвали Иран отказаться от обогащения урана до 20%
Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) обратился к Ирану с призывом соблюдать условия ядерной сделки и отказаться от обогащения урана до 20%. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы ясно дали понять, что все стороны должны выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - отметил он. - Мы призываем в том числе и Иран выполнять условия СВПД и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)".
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