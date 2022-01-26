Космические мотивы иранской ядерной сделки

БАКУ/Trend/ - Судьба иранской ядерной программы остается одной из главных тем в мировой повестке.

Помимо общего хора голосов о неприемлемости обладания Ираном ядерного оружия во имя коллективной безопасности, в основе этого вопроса, возможно, лежат еще какие-то, незаметные на первый взгляд, мотивы.

Франция, к примеру, чаще и громче других участников ядерного соглашения настаивает на включении пункта о баллистической программе Ирана в общую повестку переговоров, с требованиями о введении дополнительных санкций против Тегерана именно в связи с этим вопросом.

Последним таким демаршем официального Парижа стал запуск в конце прошлого года на орбиту ракеты-носителя «Симург»: «Франция осуждает запуск Ираном космических ракет и сожалеет, что он совпал с усилиями, предпринимаемыми для прогресса в переговорах по иранской ядерной программе в Вене», заявил представитель французского МИД.

Он подчеркнул, что этот запуск напрямую способствует прогрессу Ирана в его программе создания баллистических ракет, которое и без того вызывает серьезную озабоченность из-за схожих технологий.

С момента окончания Второй мировой войны первая в мире баллистическая ракета большой дальности «Фау-2» конструкции немецкого инженера Вернера фон Брауна стала основой для создания советских и американских баллистических ракет, которые, в свою очередь, стали родоначальниками многоступенчатых космических ракет-носителей. Это был крупный прорыв в развитии космической отрасли.

Еще одним примером тесной связи военных баллистических технологий и коммерческой космической отрасли является северокорейская ракета-носитель «Пэктусан-1» –трехступенчатая космическая ракета-носитель для выведения спутников на орбиту, созданная на базе военной баллистической ракеты средней дальности «Тэпходон».

У Ирана есть амбициозный план войти в десятку ведущих космических держав. Тегеран еще в 2008 году заявлял, что намерен запустить пилотируемый полет в космос в течение ближайшего десятилетия. Цель стать ведущей космической державой региона к 2021 году была названа главным приоритетом страны.

Какое отношение все это имеет к Франции и ее жесткой позиции по вопросу неядерных аспектов иранской ядерной сделки?

Arianespace – французская компания, известная как ведущий мировой поставщик услуг по запуску спутников. В 2004 году Arianespace занимала более 50% мирового рынка по доставке спутников на геостационарную орбиту.

За 41 год своей бизнес деятельности компания осуществила около 290 запусков ракет-носителей, выведя на орбиту более 1000 космических аппаратов.

В 2013 году, Тони Тома, бывший тогда директором по продажам и маркетингу Arianespace, в одном из своих интервью сказал, что значение ближневосточного рынка для компании крайне велико:

«Большой Ближний Восток остается стратегическим рынком для нашей компании. Сегодня мы вывели на орбиту 19 телекоммуникационных спутников для региона, что составляет 70 процентов рынка. Помимо телекоммуникационного спутникового сектора, будущее также будет зависеть от запусков платформ наблюдения Земли. Страны Ближнего Востока проявляют особый интерес к таким возможностям, и когда одна страна приобретает такую ​​спутниковую систему наблюдения, это может спровоцировать стремление других сделать то же самое», – сказал он.

Франции не нужен конкурент в аэрокосмической отрасли на Ближнем Востоке, имеющий собственный космодром и возможность предоставлять странам региона услуги по запуску спутников.

Видя, как Ирану удается развивать различные области знаний, такие как ядерные технологии, научные исследования в медицине, нанотехнологии и т. д., кажется реальным, что Исламская Республика могла бы, если бы позволяли обстоятельства, через какое-то время преуспеть в переносе своего опыта по созданию военных баллистических ракет в коммерческую отрасль.

Однако это противоречит стремлению коллективного Запада создать общество потребления в мировом масштабе, когда все ключевые сферы жизнедеятельности и развития человечества будут под его полным или почти полным контролем.

У Запада нет претензий к тем странам, которые безропотно платят и используют созданные им технологии, но, как только кто-то не из его рядов пытается создать что-то свое, у него могут возникнуть серьезные проблемы.

(Автор: Азер Ахмедбейли)