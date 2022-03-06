Глава МАГАТЭ положительно оценил переговоры в Иране

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сказал, что у него были хорошие переговоры в Иране и что в совместном заявлении с Организацией по атомной энергии Ирана намечены дальнейшие шаги по этим вопросам, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Такое заявление Рафаэль Гросси сделал по возвращении из поездки в Тегеран журналистам в Вене.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии встретился сегодня (в субботу) с президентом Организации по атомной энергии и министром иностранных дел страны в Тегеране. В результате интенсивных консультаций Организация по атомной энергии Ирана и Международное агентство по атомной энергии опубликовали совместное заявление об ускорении и укреплении сотрудничества и диалога между ними для решения вопросов.

Гросси сказал, что рассчитывает представить резюме Совету управляющих к июню.