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Иран заявил, что РФ сыграла важную роль на переговорах по восстановлению ядерной сделки

Ядерная программа Материалы 29 марта 2023 11:23 (UTC +04:00)
Иран заявил, что РФ сыграла важную роль на переговорах по восстановлению ядерной сделки

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян положительно оценил усилия России на переговорах по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно же, дверь [для возобновления переговоров] открыта. Одна из тем наших переговоров с господином Лавровым - СВПД и возврат сторон к исполнению своих обязательств. Москва сыграла важную роль на последнем раунде переговоров Ирана с группой "четыре плюс один" (РФ, КНР, Великобритания, Франция, ФРГ) в Вене. Мои коллеги в России также продолжают прилагать усилия по возвращению сторон к соблюдению положений СВПД", - заявил он в среду в интервью агентству IRNA по прибытии с визитом в Москву.

По его словам, обе стороны довольны развитием отношений в сферах экономики, политики, торговли, туризма, культуры, безопасности, "особенно в последние полтора года", когда "торговый оборот двух стран вырос в 3,5 раза".

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