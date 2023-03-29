Иран заявил, что РФ сыграла важную роль на переговорах по восстановлению ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян положительно оценил усилия России на переговорах по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно же, дверь [для возобновления переговоров] открыта. Одна из тем наших переговоров с господином Лавровым - СВПД и возврат сторон к исполнению своих обязательств. Москва сыграла важную роль на последнем раунде переговоров Ирана с группой "четыре плюс один" (РФ, КНР, Великобритания, Франция, ФРГ) в Вене. Мои коллеги в России также продолжают прилагать усилия по возвращению сторон к соблюдению положений СВПД", - заявил он в среду в интервью агентству IRNA по прибытии с визитом в Москву.

По его словам, обе стороны довольны развитием отношений в сферах экономики, политики, торговли, туризма, культуры, безопасности, "особенно в последние полтора года", когда "торговый оборот двух стран вырос в 3,5 раза".