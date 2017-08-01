Источник сообщил о визите замглавы МИД Ирана в Россию

1 августа 2017 14:46 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Ирана по Ближнему Востоку Хосейн Джабер Ансари во вторник направился с визитом в Москву, где, как ожидается, проведет переговоры с рядом российских чиновников, сообщил РИА Новости источник в МИД Ирана.

"Заместитель главы МИД Хосейн Джабер Ансари отправился в Москву из Тегерана для встречи с российскими чиновниками в рамках заседания совместного политического комитета", — заявил источник.

Ожидается встреча Ансари с замминистра обороны РФ Александром Фоминым, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и спецпосланником президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, сообщил источник. По его данным, стороны обсудят развитие ситуации в Сирии.

В Тегеране 1-2 августа состоится встреча технических экспертов, которые обсудят итоги пятого раунда переговоров в Астане по сирийскому урегулированию.

Azernews Newspaper
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