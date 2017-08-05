Иран ответит на любое нарушение ядерной сделки - Роухани

5 августа 2017 19:17 (UTC+04:00)

Любое нарушение ядерного соглашения встретит противодействие со стороны Тегерана, однако Иран не будет нарушать его первым, об этом после приведения к присяге заявил президент страны Хасан Роухани, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.

В субботу произнесением клятвенной речи завершилась церемония инаугурации президента Ирана, избранного на второй срок по итогам выборов в мае текущего года. Ранее в четверг верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани в должности президента.

"Мир должен знать, что любое нарушение обязательств по этому международному соглашению (совместному всеобъемлющему плану действий – ред.) встретит дружный ответ народа и правительства Ирана", — заявил Роухани, отметив, что страна не станет первой нарушать ядерное соглашение, которое он назвал одним из достижений своего правительства в прошедший срок полномочий.

Иран не будет молча смотреть на нарушение ядерной сделки со стороны других, в том числе США, которые своими санкциями и угрозами доказали миру, что Вашингтону не стоит доверять, отметил Роухани на церемонии — спустя несколько дней после того, как президента США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Ирана, РФ и КНДР. В Тегеране неоднократно говорили, что санкции нарушают "дух" ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Azernews Newspaper
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