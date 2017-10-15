Источник в МИД Ирана опроверг закрытие границы с курдской автономией Ирака

15 октября 2017 15:21 (UTC+04:00)

Все пограничные переходы между Ираном и курдской автономией Ирака работают в обычном режиме, они не закрыты, сообщил РИА Новости источник в МИД Ирана.

Ранее в СМИ появились сообщения о закрытии сухопутной границы Ирана с курдской автономией Ирака.

Иран ранее выступил против референдума о независимости курдской автономии Ирака, прошедшего 25 сентября.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму курдской автономии Ирака, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Azernews Newspaper
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