Иранская армия проведет массовые военные учения на юго-востоке страны

21 января 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранская армия 22 января начнет двухдневные массовые военные учения под кодовым названием "Мухаммад Расулаллах" на юго-востоке страны, сообщает агентство Тасним.

Заместитель командующего иранской армией, контр-адмирал Хабиболла Сайяри, сказал, что наземные и воздушные силы, а также военно-морской флот присоединятся к учениям.

Вооруженные силы Ирана за последние несколько лет провели несколько крупных военных учений для повышения их обороноспособности и испытания военной тактики.

Иран говорит, что его обороноспособность обусловлена сдерживанием и не представляет угрозы для какой-либо другой страны.

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