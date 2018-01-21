Иранская армия проведет массовые военные учения на юго-востоке страны

БАКУ /Trend/ - Иранская армия 22 января начнет двухдневные массовые военные учения под кодовым названием "Мухаммад Расулаллах" на юго-востоке страны, сообщает агентство Тасним.

Заместитель командующего иранской армией, контр-адмирал Хабиболла Сайяри, сказал, что наземные и воздушные силы, а также военно-морской флот присоединятся к учениям.

Вооруженные силы Ирана за последние несколько лет провели несколько крупных военных учений для повышения их обороноспособности и испытания военной тактики.

Иран говорит, что его обороноспособность обусловлена сдерживанием и не представляет угрозы для какой-либо другой страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.