Роухани обвинил США в "бессовестном" лицемерии

4 февраля 2018 15:08 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя новую ядерную доктрину США, отметил противоречивость позиции Вашингтона в вопросе о распространении ядерного оружия. Его слова цитирует агентство Mehr, передает РИА Новости.

"(Американцы), которые верят, что использование оружия массового поражения - преступлением против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников", - заявил Роухани.

"Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования, и поэтому нужды в силах обороны не будет?"- добавил он, отметив "бессовестное" лицемерие, с которым Вашингтон угрожает ядерным оружием Москве.


Пентагон обнародовал ядерную доктрину США в пятницу. Среди главных угроз безопасности в документе фигурируют Россия, КНДР и Иран. Вашингтон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). Пентагон заявил, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70 (ОБНОВЛЕНО)
США 18:48
Гильермо дель Торо получил главную премию Гильдии режиссеров США
США 14:18
В Иране за незаконную ловлю задержали четыре индийских судна
Иран 12:08
Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению - Зариф
Политика 3 февраля 22:59
Госдеп поддержал протесты в Иране против ношения хиджабов
США 3 февраля 02:47
США ввели санкции против шести лиц и семи компаний, связанных с "Хезболлах"
США 2 февраля 23:53
Самолет совершил 15-часовой перелет на топливе из семян горчицы
В мире 2 февраля 18:58
США вводят ограничения на экспорт вооружений в Южный Судан
США 2 февраля 18:43
Иран поставил в США первую за последние 25 лет партию черной икры
Экономика 2 февраля 17:41
Иранский автопроизводитель назвал планируемые объемы импорта в Азербайджан
Бизнес 2 февраля 17:31
Интеграция азербайджанской и американской молодежи является одной из важнейших задач - посол
Общество 2 февраля 15:21
США осуждают все террористические атаки против Турции – Пентагон
Турция 2 февраля 01:48
Замгоссекретаря США Шеннон уходит в отставку - СМИ
США 1 февраля 18:29
Российские эксперты посетят атомный объект в Иране
Политика 1 февраля 18:08
ООН призвала Россию, Турцию и Иран увеличить усилия по деэскалации в Сирии
Турция 1 февраля 16:44
Вспышки птичьего гриппа в Иране и Ираке не угрожают Азербайджану - Госветслужба
Бизнес 1 февраля 13:50
США установили рекорд по добыче нефти
США 1 февраля 13:06
США продлили разрешение на пребывание в стране сирийских беженцев
США 1 февраля 07:23