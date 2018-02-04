Роухани обвинил США в "бессовестном" лицемерии

Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя новую ядерную доктрину США, отметил противоречивость позиции Вашингтона в вопросе о распространении ядерного оружия. Его слова цитирует агентство Mehr, передает РИА Новости.



"(Американцы), которые верят, что использование оружия массового поражения - преступлением против человечности и настаивают на уничтожении всего ядерного оружия в мире, сейчас, как ни парадоксально, вовлечены в гонку вооружений, призванную модернизировать их ядерный арсенал для использования против соперников", - заявил Роухани.

"Может ли страна в таких обстоятельствах заявлять, что сейчас время для мира, дружбы и мирного сосуществования, и поэтому нужды в силах обороны не будет?"- добавил он, отметив "бессовестное" лицемерие, с которым Вашингтон угрожает ядерным оружием Москве.



Пентагон обнародовал ядерную доктрину США в пятницу. Среди главных угроз безопасности в документе фигурируют Россия, КНДР и Иран. Вашингтон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). Пентагон заявил, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.



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