Зариф: Сирийский кризис имеет только политическое решение

Сирийский кризис имеет только политическое решение.

Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на министерской встрече стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии, передает ТАСС.

"Совместными усилиями мы пытаемся найти политическое решение сирийскому кризису, - сказал министр. - Необходимо продолжать тесную координацию усилий в этом процессе. Сирийский кризис имеет только политическое решение".

По его словам, астанинский формат продолжит успешно и эффективно помогать делу сирийского урегулирования. "Важно прилагать совместные усилия, чтобы освободить территорию Сирии от всех террористических группировок, - отметил он. - Астанинский процесс имеет преимущество того, что это единственный успешный шаг по деэскалации войны в Сирии. Мы пытаемся опираться на достижение данного процесса".

Первый раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 23-24 января прошлого года. Его важным итогом стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии. Россия, Турция и Иран договорились о создании трехсторонней оперативной группы для контроля за соблюдением перемирия в стране.