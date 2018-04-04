Глава Миноборооны Ирана оценил сотрудничество с Россией в борьбе c ИГ

4 апреля 2018 13:33 (UTC+04:00)

Опыт сотрудничества Турции, Ирана, Сирии и РФ по противодействию террористической группировке "Исламское государство" может стать примером для консолидации усилий на глобальном уровне, заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран Амир Хатами, передает РИА Новости.

"Опыт сотрудничества между такими странами, как Сирия, Иран, Ирак и Россия в противодействии ИГИЛ, к которому недавно также присоединилась и Турция, может стать примером для расширения такого сотрудничества, охватывающего все регионы, все страны региона", — сказал Хатами на VII Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что "Иран приветствует созидательную роль России в регионе, считает стратегию строительства безопасности эффективной и полезной для сохранения территориальной целостности стран региона".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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