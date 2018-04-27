Россия, Турция и Иран 28 апреля обсудят подготовку "Астаны-9" по Сирии

27 апреля 2018 16:04 (UTC+04:00)

На встрече глав МИД РФ, Турции и Ирана 28 апреля будет обсуждаться подготовка к девятому раунду переговоров по Сирии в Астане, который запланирован на середину мая, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

"Работа продолжается, завтра как раз будет встреча министров иностранных дел трех стран-гарантов астанинского процесса — РФ, Турции и Ирана. Будут обсуждаться планы на будущее, и запланирована — была договоренность на самом высоком уровне — в средине мая очередная встреча в Астане. Так что работа идет", — сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов о перспективах астанинского процесса по Сирии и подготовки новой встречи.

"И уже сегодня эксперты, которые приехали для подготовки завтрашней министерской встречи, ведут работу над документом, где будет отражена позиция трех гарантов, в том числе продолжения совместной работы на высшем уровне", — добавил Богданов.

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