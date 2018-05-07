Глава МИД Ирана подтвердил, что обсуждал с Керри будущее ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил факт встречи с экс-госсекретарем США Джоном Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке.

"В ходе визита в Нью-Йорк я разговаривал с различными лицами, не входящими в правительство США, но которые в прошлом принимали участие в переговорах "шестерки"…, чтобы довести до них реалии и факты", — сообщил Зариф агентству ICANA.

По словам главы МИД Ирана, факт заключается в том, что Иран в отличие от США соблюдал ядерную сделку. Он также добавил, что выход Вашингтона из СВПД приведет к изоляции США.

Говоря о беседе с Керри, Зариф отметил, что США — "это не только администрация в Белом доме", но и сочетание общественного мнения, лоббистских и исследовательских групп — факторы, которые и формируют политику. В связи с этим лица, имеющие политический вес, могут повлиять на процесс принятия решений, отметил министр.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

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