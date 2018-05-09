Иран готов возобновить промышленное обогащение урана без ограничений - Роухани

Иран готов возобновить промышленное обогащение урана без ограничений. Об этом заявил во вторник в телеобращении к нации президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

"В будущем, если потребуется, мы будем осуществлять промышленное обогащение без каких-либо ограничений", - сказал он.

"Я дал указания организации по атомной энергии республики быть готовой начать обогащение без каких-либо ограничений, но мы будем проявлять терпение в течение нескольких недель, пока будут проводиться консультации, - подчеркнул президент. - И если наши интересы не будут гарантированы, то тогда у нас будет одна четкая дорога".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. При этом он высказался в пользу заключения нового соглашения. Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.