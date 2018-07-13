Иран не видит необходимости в переговорах с США

Иран не видит необходимости в проведении переговоров с США, которые нарушают резолюции и международные договоренности, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.

"У нас нет оснований для проведения переговоров. С человеком, которому нельзя доверять, как можно проводить переговоры", — сказал он, отметив, что американские власти нарушили международные договоренности, в том числе по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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