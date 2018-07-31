Замглавы МИД Ирана положительно оценил итоги встречи по Сирии

Встреча по Сирии в Сочи закрепила договоренности стран-гарантов астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) и будет способствовать установлению мира в арабской республике. Об этом ТАСС во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари.

"Я хочу сказать, что у этой встречи относительно хороший итог. Это была хорошая возможность для продолжения договоренностей между тремя странами-гарантами для того, чтобы усовершенствовать процесс восстановления спокойствия на территории Сирии с тем, чтобы страна пришла к полному миру и окончанию кризиса", - отметил он.

Ансари также добавил, что дальнейшее присутствие Ирана в Сирии зависит от договоренностей с Дамаском, ситуации на земле и политической обстановки в стране.

"Присутствие Ирана в Сирии зависит от договоренностей между правительствами Ирана и Сирии, а также от положения на земле и от политической ситуации в Сирии", - сказал дипломат.

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