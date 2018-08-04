В Тегеране рассказали, когда Иран уйдет из Сирии

4 августа 2018 14:11 (UTC+04:00)

Иран уменьшит осуществляемое по запросу Дамаска консультативное присутствие в Сирии или вовсе уйдет из САР в случае стабилизации ситуации и достижения значительных успехов в борьбе с терроризмом на территории этой страны, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, помимо запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом. Как только мы почувствуем, что Сирия близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подходит к концу и достигнуты значительные успехи, безусловно, мы можем уменьшить консультативное присутствие в Сирии или же вовсе уйти", — сказал Касеми агентству Pana. Текст заявления приводится на сайте МИД Ирана.

Ранее советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявлял, что Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, иначе террористы возобновят активную деятельность. Он подчеркивал, что требования других стран, в том числе США, вывести войска из страны неуместны, а присутствие Ирана в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Власти Израиля неоднократно выражали обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил в Сирии, отмечая, что оно представляет угрозу для Израиля, и предупреждая о возможности проведения превентивных мер в случае их попытки закрепиться у израильской границы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Делегация США передала главе МИД КНДР ответ Трампа на послание Ким Чен Ына
США 14:53
В КНДР призвали США не приносить в жертву достигнутые договоренности
США 13:55
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:55
Глава МИД КНР обвинил США в давлении на страны Азии
Китай 10:41
Израиль перехватил шведскую яхту, пытавшуюся прорвать блокаду Газы
Израиль 10:06
Помпео и Ван И обсудили денуклеаризацию КНДР
В мире 05:15
Лента новостей
Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в ЦАР
В мире 15:39
В одном из районов Баку приостановлена незаконная работа пунктов по забою животных (ФОТО)
Общество 15:32
Два самолета столкнулись перед началом авиашоу в Румынии - СМИ
Европа 15:29
Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив
Энергетика 14:53
Делегация США передала главе МИД КНДР ответ Трампа на послание Ким Чен Ына
США 14:53
«Волгограднефтемаш» поставит на завод в Узбекистане оборудование для очистки газа
Энергетика 14:43
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 14:32
В Азербайджане наследники погибших военнослужащих получат единовременную выплату
Экономика 14:26
Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 г.
Общество 14:25