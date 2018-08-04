В Тегеране рассказали, когда Иран уйдет из Сирии

Иран уменьшит осуществляемое по запросу Дамаска консультативное присутствие в Сирии или вовсе уйдет из САР в случае стабилизации ситуации и достижения значительных успехов в борьбе с терроризмом на территории этой страны, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми, передает РИА Новости.

"До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, помимо запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом. Как только мы почувствуем, что Сирия близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подходит к концу и достигнуты значительные успехи, безусловно, мы можем уменьшить консультативное присутствие в Сирии или же вовсе уйти", — сказал Касеми агентству Pana. Текст заявления приводится на сайте МИД Ирана.

Ранее советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявлял, что Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, иначе террористы возобновят активную деятельность. Он подчеркивал, что требования других стран, в том числе США, вывести войска из страны неуместны, а присутствие Ирана в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Власти Израиля неоднократно выражали обеспокоенность в связи с присутствием иранских сил в Сирии, отмечая, что оно представляет угрозу для Израиля, и предупреждая о возможности проведения превентивных мер в случае их попытки закрепиться у израильской границы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.