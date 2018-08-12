Президент Ирана заявил о запрете на размещение иностранных военных баз на Каспии

12 августа 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье на Каспийском саммите в казахстанском городе Актау, что размещение иностранных военных баз на Каспии запрещается конвенцией о правовом статусе моря, который планируется подписать главами прикаспийской пятерки, передаёт РИА Новости.

В казахстанском городе Актау началась встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Любое строительство военных баз, нахождение иностранных военных кораблей на Каспии запрещается. Принят очень важный шаг", — заявил Роухани, выступая на саммите.

Напомним, что первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй — 16 октября 2007 года Тегеране, третий — 18 ноября 2010 года в Баку, четвертый — 29 сентября 2014 года в Астрахани.

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