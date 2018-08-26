Парламент Ирана объявил импичмент министру экономики и финансов страны Масуду Карбасиану, передаёт РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Ранее иранские парламентарии уже требовали от президента страны Хасана Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономические вопросы. В администрации президента отмечали, что в правительстве пройдут изменения. Парламент 8 августа объявил импичмент министру кооперации, труда и социального благополучия Али Рабии.

По данным агентства, процедура импичмента была проведена в воскресенье по требованию 33 депутатов по причине "отсутствия прозрачности в экономике страны и проблем, вызванных колебаниями валютных курсов и нарушениями банковской системы". За отстранение Карбасиана проголосовали 137 членов парламента.

"Мы надеемся, что Карбасиану удастся добиться больших успехов в других вопросах", — заявил спикер парламента Али Лариджани.

В начале августа парламент Ирана дал Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Роухани согласился предстать перед парламентом, но назвал требования парламента антиконституционными.

В течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.

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