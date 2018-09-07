Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата

Необходимо добиться ухода американских военных из сирийского региона на восточном берегу Евфрата, их присутствие только осложняет ситуацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Важные моменты — ситуация в Идлибе и на восточном берегу Евфрата. Мы должны сделать так, чтобы американцы ушли из этого региона. Их присутствие только усугубляет ситуацию", — сказал иранский лидер на открытии саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране.

При этом он отметил, что борьбу же с терроризмом в Идлибе нужно вести так, чтобы мирные жители не пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.