Роухани призвал США уйти из региона на восточном берегу Евфрата

7 сентября 2018 16:34 (UTC+04:00)

Необходимо добиться ухода американских военных из сирийского региона на восточном берегу Евфрата, их присутствие только осложняет ситуацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Важные моменты — ситуация в Идлибе и на восточном берегу Евфрата. Мы должны сделать так, чтобы американцы ушли из этого региона. Их присутствие только усугубляет ситуацию", — сказал иранский лидер на открытии саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране.

При этом он отметил, что борьбу же с терроризмом в Идлибе нужно вести так, чтобы мирные жители не пострадали.

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