Вооружённые люди открыли огонь по военному конвою в Иране

22 сентября 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Неизвестные вооружённые люди открыли огонь по военному конвою во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, передаёт иранское новостное агентство Fars.

Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада. В результате стрельбы несколько иранских солдат были убиты и получили ранения. Среди убитых есть и гражданские лица.

Согласно информации, один из стрелков был убит. Остальные пока на свободе. Пострадавших в результате перестрелки доставляют в госпитали.

Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю «Недели святой обороны» - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

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