США пытаются сделать международные институты неэффективными, заявил Роухани

26 сентября 2018 02:55 (UTC+04:00)

Нынешняя администрация США стремится сделать международные институты неэффективными, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Правительство США, по меньшей мере его нынешняя администрация, стремится сделать все международные институты неэффективными", — заявил Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Тегеран признателен членам ядерной сделки за ее реализацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

"Мы признательны за усилия международного сообщества, Европейского Союза, России и Китая за поддержку в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и полное выполнение обязательств по нему", — заявил иранский президент.

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