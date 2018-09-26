США пытаются сделать международные институты неэффективными, заявил Роухани

Нынешняя администрация США стремится сделать международные институты неэффективными, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Правительство США, по меньшей мере его нынешняя администрация, стремится сделать все международные институты неэффективными", — заявил Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

Тегеран признателен членам ядерной сделки за ее реализацию, заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.

"Мы признательны за усилия международного сообщества, Европейского Союза, России и Китая за поддержку в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и полное выполнение обязательств по нему", — заявил иранский президент.

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