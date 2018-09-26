Роухани считает, что США вернутся в ядерную сделку

26 сентября 2018 23:26 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что США в конечном итоге вернутся в ядерную сделку. Тегеран при этом будет оставаться в соглашении до тех пор, пока будет извлекать из него обещанную сторонами выгоду, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты Америки однажды, рано или поздно, вернуться (в сделку — ред.)", — заявил он журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он уверен, что в нынешний ситуации в изоляции остается не Иран, а сами США.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов относительно жесткой риторики новой администрации США по отношению к Ирану, Роухани отметил, что их стиль общения отличается от прошлых администраций. "В этой американской администрации, к сожалению… их стиль общения отличается, по-видимому, потому, что они новы в политике", — отметил Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

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