МИД Ирана прокомментировал вывод войск США из Сирии

22 декабря 2018 14:39 (UTC+04:00)

Присутствие американских вооруженных сил на Ближнем Востоке изначально было ошибкой, дестабилизировавшей ситуацию в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, комментируя вывод войск США из Сирии, пердает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В принципе ввод и присутствие американских сил в регионе с самого начала было шагом ошибочным, иррациональным, создающим напряженность и волнение и всегда считалось одним из основных факторов нестабильности, опасного положения в регионе", - говорится в сообщении Касеми в Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о победе над террористической организацией ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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