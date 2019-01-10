В МИД Ирана сообщили о задержании американца Майкла Уайта

10 января 2019 00:16 (UTC+04:00)

Представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил информацию о задержании в стране гражданина США Майкла Уайта, назвав при этом ложными заявления американских СМИ о якобы неподходящих условиях его содержания. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС соответствующее заявление было опубликовано в среду на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

В понедельник газета The New York Times сообщила, что 46-летний ветеран ВМС США Майкл Уайт находится в иранской тюрьме по не уточненным обвинениям. Мать Уайта заявила изданию, что он отправился в Иран летом прошлого года к своей подруге и должен был вылететь обратно через Дубай 27 июля, однако так и не сел на борт самолета. После этого женщина написала заявление о его исчезновении, и три недели назад из Госдепартамента ей сообщили, что Уайт содержится в иранской тюрьме.

"Правительство США через секцию интересов США в Иране (дипломатические интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии - прим. ТАСС) было проинформировано об этом в первые дни задержания, властям с самого начала были известны подробности ареста", - отметил Гасеми.

Между тем, по его словам, ряд американских СМИ "создали сфабрикованные новости и усилили тем самым психологическую войну, опубликовав ложные сообщения о неподходящих условиях содержания американского заключенного".

"Мы категорически отрицаем подобные ложные и неверные сообщения", - добавил представитель иранского МИД.

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