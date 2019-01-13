МИД Ирана вызвал поверенного в делах Польши

МИД Ирана в воскресенье вызвал поверенного в делах Польши в связи с предстоящим международным саммитом по Ближнему Востоку, который пройдет 13-14 февраля в Варшаве по инициативе США, сообщается на официальном сайте МИД ИРИ., передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что поверенный в делах Польши был приглашен в иранский МИД "в знак протеста против антииранской конференции по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке".

"Руководитель Первого департамента Восточной Европы МИД ИРИ объявил поверенному в делах Польши, что предстоящая конференция - это враждебный шаг со стороны США против Исламской Республики Иран, и ожидается, что Польша воздержится от сотрудничества с США по проведению этой конференции", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в свою очередь поверенный в делах Польши заявил, что повестка саммита не направлена против Ирана, а позиция Варшавы отличается от "недавних заявлений официальных лиц США".

Руководитель Первого департамента назвал этот ответ польского представителя "недостаточным" и подчеркнул "настоятельную необходимость принятия правительством Польши незамедлительных мер, иначе Исламская Республика будет вынуждена принять ответные меры".

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