Глава иранского МИД прибыл в Ирак для подготовки визита Роухани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в субботу в Ирак для подготовки предстоящего визита иранского президента Хасана Роухани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Mehr.

11 марта Роухани прибудет в Ирак с трехдневным официальным визитом. По данным агентства "Синьхуа", в ходе поездки президент Ирана встретится со своим иракским коллегой Бархамом Салехом, премьер-министром Аделем Абдель Махди, спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси, а также другими политическими и религиозными лидерами.

По информации Mehr, главной целью визита Роухани в соседнее государство значится укрепление двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах.

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