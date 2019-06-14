Необходим диалог США с Ираном – Чавушоглу

14 июня 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходим диалог США с Ираном, так как одними санкциями Вашингтон не сможет достичь чего-либо, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава МИД отметил, что Турция выступает против американских санкций против Ирана.

«Такие страны как Великобритания и Германия также выступают против американских санкций в отношении Ирана» - сказал Чавушоглу.

Отметим что, Вашингтон решил не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после второго мая.

Ограничения США связаны с односторонним выходом США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - заключенной в 2015 году сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, а также США и ЕС. Остальные участники соглашения не одобрили решение Вашингтона и сохранили приверженность прежним договоренностям.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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