Зариф уверен, что расследование ООН докажет непричастность Ирана к атакам на НПЗ

22 сентября 2019 13:00 (UTC+04:00)

Объективное расследование экспертами ООН обстоятельств нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco покажет, что Иран не имеет никакого отношения к указанным атакам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Беспристрастное расследование ООН подтвердит, что Иран не совершал нападения [на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии]", - отметил иранский министр. Однако в настоящее время, указал Зариф, Тегеран не сможет принять результаты расследования ООН, так как эта международная организация до сих пор "не была достаточно информирована по данному вопросу".

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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