Хасан Роухани: Позиции Ирана на международной арене стала сильнее

Позиции Ирана в мире стали сильнее, заявил в понедельник президент страны Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С политической и международной точки зрения Исламская Республика Иран сейчас имеет более сильные позиции", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.

По его словам, в ООН, куда Роухани ездил в конце сентября для участия в Генассамблее, все большие державы признают усиление Ирана в текущем году.

Роухани также отметил, что ИРИ удалось выйти из кризисных условий после того, как США и ряд других стран попытались нанести серьезный ущерб стране, о чем свидетельствует статистика.

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