Али Лариджани: Многие страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном

Многие должностные лица в Межпарламентском союзе, похоже, были недовольны неприверженностью США ядерной сделке и заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани.

Али Лариджани, после четырехдневной поездки в Сербию для участия в 141-м саммите Межпарламентского союза вчера вечером вернулся в страну и ответил на вопросы журналистов.

«Мы обсудили с президентом, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел Сербии различные вопросы, в том числе пути расширения экономического сотрудничества на встрече Межпарламентского союза в Сербии», - указал он.

«Также в кулуарах саммита была возможность поговорить со спикерами парламентов и официальными лицами стран, присутствовавших на саммите, а также обсудить и проконсультироваться с 17 спикерами парламентов разных стран по региональным, международным вопросам, в частности по экономическим отношениям», - добавил он.

По его словам, многие чиновники, похоже, были недовольны неприверженностью США ядерному соглашению 2015 года и были заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.